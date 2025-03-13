Währungen / XNET
XNET: Xunlei Limited - American Depositary Shares
8.13 USD 0.03 (0.37%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von XNET hat sich für heute um -0.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.87 bis zu einem Hoch von 8.16 gehandelt.
Verfolgen Sie die Xunlei Limited - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
7.87 8.16
Jahresspanne
1.76 8.80
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.16
- Eröffnung
- 8.15
- Bid
- 8.13
- Ask
- 8.43
- Tief
- 7.87
- Hoch
- 8.16
- Volumen
- 1.630 K
- Tagesänderung
- -0.37%
- Monatsänderung
- 12.45%
- 6-Monatsänderung
- 79.07%
- Jahresänderung
- 332.45%
