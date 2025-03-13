KurseKategorien
Währungen / XNET
Zurück zum Aktien

XNET: Xunlei Limited - American Depositary Shares

8.13 USD 0.03 (0.37%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von XNET hat sich für heute um -0.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.87 bis zu einem Hoch von 8.16 gehandelt.

Verfolgen Sie die Xunlei Limited - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XNET News

Tagesspanne
7.87 8.16
Jahresspanne
1.76 8.80
Vorheriger Schlusskurs
8.16
Eröffnung
8.15
Bid
8.13
Ask
8.43
Tief
7.87
Hoch
8.16
Volumen
1.630 K
Tagesänderung
-0.37%
Monatsänderung
12.45%
6-Monatsänderung
79.07%
Jahresänderung
332.45%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K