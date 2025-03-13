Divisas / XNET
XNET: Xunlei Limited - American Depositary Shares
8.16 USD 0.85 (11.63%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de XNET de hoy ha cambiado un 11.63%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 7.34, mientras que el máximo ha alcanzado 8.19.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Xunlei Limited - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
7.34 8.19
Rango anual
1.76 8.80
- Cierres anteriores
- 7.31
- Open
- 7.43
- Bid
- 8.16
- Ask
- 8.46
- Low
- 7.34
- High
- 8.19
- Volumen
- 3.220 K
- Cambio diario
- 11.63%
- Cambio mensual
- 12.86%
- Cambio a 6 meses
- 79.74%
- Cambio anual
- 334.04%
