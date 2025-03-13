货币 / XNET
XNET: Xunlei Limited - American Depositary Shares
8.15 USD 0.84 (11.49%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日XNET汇率已更改11.49%。当日，交易品种以低点7.34和高点8.19进行交易。
关注Xunlei Limited - American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
XNET新闻
- Xunlei shares soar as Q2 revenue jumps
- Xunlei’s investee Insta360 completes IPO on Shanghai’s STAR Market
- Xunlei Closes Acquisition of Hupu
- Xunlei: After A Long Wait, Special Situation Resolved To The Upside (XNET)
- XNET stock soars to 52-week high, reaching $5.52 amid surge
- Xunlei Announces Unaudited Financial Results for the First Quarter Ended March 31, 2025
- Xunlei Limited Has What It Takes To Bounce Back (NASDAQ:XNET)
- Xunlei Limited (XNET) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
7.34 8.19
年范围
1.76 8.80
- 前一天收盘价
- 7.31
- 开盘价
- 7.43
- 卖价
- 8.15
- 买价
- 8.45
- 最低价
- 7.34
- 最高价
- 8.19
- 交易量
- 1.963 K
- 日变化
- 11.49%
- 月变化
- 12.72%
- 6个月变化
- 79.52%
- 年变化
- 333.51%
