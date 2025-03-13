クォートセクション
通貨 / XNET
XNET: Xunlei Limited - American Depositary Shares

8.13 USD 0.03 (0.37%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

XNETの今日の為替レートは、-0.37%変化しました。日中、通貨は1あたり7.87の安値と8.16の高値で取引されました。

Xunlei Limited - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
7.87 8.16
1年のレンジ
1.76 8.80
以前の終値
8.16
始値
8.15
買値
8.13
買値
8.43
安値
7.87
高値
8.16
出来高
1.630 K
1日の変化
-0.37%
1ヶ月の変化
12.45%
6ヶ月の変化
79.07%
1年の変化
332.45%
