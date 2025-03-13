通貨 / XNET
XNET: Xunlei Limited - American Depositary Shares
8.13 USD 0.03 (0.37%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
XNETの今日の為替レートは、-0.37%変化しました。日中、通貨は1あたり7.87の安値と8.16の高値で取引されました。
Xunlei Limited - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
XNET News
- Xunlei Limited: Wildly Discounted Bet On Insta360 - Strong Buy (NASDAQ:XNET)
- Coty, Bilibili, Canadian Solar And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Bilibili (NASDAQ:BILI), Coty (NYSE:COTY)
- Why Nordson Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aegon (NYSE:AEG), Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD)
- Why Palo Alto Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- Fabrinet, Adecoagro And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Fabrinet (NYSE:FN), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- Soho House, GoodRx Holdings, Dayforce And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Alvotech (NASDAQ:ALVO)
- Why Dayforce Shares Are Trading Higher By Around 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Advent Technologies Hldgs (NASDAQ:ADN), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- UnitedHealth and First Solar Shine Among Friday’s Market Cap Stock Movers
- UnitedHealth, Cisco Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Evolv Technologies, Precigen, Hesai Group And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Evolv Technologies (NASDAQ:EVLV)
- Xunlei shares soar as Q2 revenue jumps
- Xunlei’s investee Insta360 completes IPO on Shanghai’s STAR Market
- Xunlei Closes Acquisition of Hupu
- Xunlei: After A Long Wait, Special Situation Resolved To The Upside (XNET)
- XNET stock soars to 52-week high, reaching $5.52 amid surge
- Xunlei Announces Unaudited Financial Results for the First Quarter Ended March 31, 2025
- Xunlei Limited Has What It Takes To Bounce Back (NASDAQ:XNET)
- Xunlei Limited (XNET) Q4 2024 Earnings Call Transcript
