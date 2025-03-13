Валюты / XNET
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
XNET: Xunlei Limited - American Depositary Shares
7.31 USD 0.39 (5.06%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс XNET за сегодня изменился на -5.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.22, а максимальная — 7.62.
Следите за динамикой Xunlei Limited - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости XNET
- Xunlei Limited: Wildly Discounted Bet On Insta360 - Strong Buy (NASDAQ:XNET)
- Coty, Bilibili, Canadian Solar And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Bilibili (NASDAQ:BILI), Coty (NYSE:COTY)
- Why Nordson Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aegon (NYSE:AEG), Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD)
- Why Palo Alto Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- Fabrinet, Adecoagro And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Fabrinet (NYSE:FN), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- Soho House, GoodRx Holdings, Dayforce And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Alvotech (NASDAQ:ALVO)
- Why Dayforce Shares Are Trading Higher By Around 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Advent Technologies Hldgs (NASDAQ:ADN), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- UnitedHealth and First Solar Shine Among Friday’s Market Cap Stock Movers
- UnitedHealth, Cisco Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Evolv Technologies, Precigen, Hesai Group And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Evolv Technologies (NASDAQ:EVLV)
- Xunlei shares soar as Q2 revenue jumps
- Xunlei’s investee Insta360 completes IPO on Shanghai’s STAR Market
- Xunlei Closes Acquisition of Hupu
- Xunlei: After A Long Wait, Special Situation Resolved To The Upside (XNET)
- XNET stock soars to 52-week high, reaching $5.52 amid surge
- Xunlei Announces Unaudited Financial Results for the First Quarter Ended March 31, 2025
- Xunlei Limited Has What It Takes To Bounce Back (NASDAQ:XNET)
- Xunlei Limited (XNET) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
7.22 7.62
Годовой диапазон
1.76 8.80
- Предыдущее закрытие
- 7.70
- Open
- 7.62
- Bid
- 7.31
- Ask
- 7.61
- Low
- 7.22
- High
- 7.62
- Объем
- 1.819 K
- Дневное изменение
- -5.06%
- Месячное изменение
- 1.11%
- 6-месячное изменение
- 61.01%
- Годовое изменение
- 288.83%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.