Valute / XNET
XNET: Xunlei Limited - American Depositary Shares
7.74 USD 0.39 (4.80%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio XNET ha avuto una variazione del -4.80% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.69 e ad un massimo di 8.25.
Segui le dinamiche di Xunlei Limited - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
XNET News
Intervallo Giornaliero
7.69 8.25
Intervallo Annuale
1.76 8.80
- Chiusura Precedente
- 8.13
- Apertura
- 8.15
- Bid
- 7.74
- Ask
- 8.04
- Minimo
- 7.69
- Massimo
- 8.25
- Volume
- 1.393 K
- Variazione giornaliera
- -4.80%
- Variazione Mensile
- 7.05%
- Variazione Semestrale
- 70.48%
- Variazione Annuale
- 311.70%
20 settembre, sabato