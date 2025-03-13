QuotazioniSezioni
Valute / XNET
Tornare a Azioni

XNET: Xunlei Limited - American Depositary Shares

7.74 USD 0.39 (4.80%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio XNET ha avuto una variazione del -4.80% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.69 e ad un massimo di 8.25.

Segui le dinamiche di Xunlei Limited - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XNET News

Intervallo Giornaliero
7.69 8.25
Intervallo Annuale
1.76 8.80
Chiusura Precedente
8.13
Apertura
8.15
Bid
7.74
Ask
8.04
Minimo
7.69
Massimo
8.25
Volume
1.393 K
Variazione giornaliera
-4.80%
Variazione Mensile
7.05%
Variazione Semestrale
70.48%
Variazione Annuale
311.70%
20 settembre, sabato