통화 / XNET
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
XNET: Xunlei Limited - American Depositary Shares
7.74 USD 0.39 (4.80%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
XNET 환율이 오늘 -4.80%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 7.69이고 고가는 8.25이었습니다.
Xunlei Limited - American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XNET News
- Xunlei Limited: Wildly Discounted Bet On Insta360 - Strong Buy (NASDAQ:XNET)
- Coty, Bilibili, Canadian Solar And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Bilibili (NASDAQ:BILI), Coty (NYSE:COTY)
- Why Nordson Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aegon (NYSE:AEG), Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD)
- Why Palo Alto Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- Fabrinet, Adecoagro And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Fabrinet (NYSE:FN), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- Soho House, GoodRx Holdings, Dayforce And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Alvotech (NASDAQ:ALVO)
- Why Dayforce Shares Are Trading Higher By Around 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Advent Technologies Hldgs (NASDAQ:ADN), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- UnitedHealth and First Solar Shine Among Friday’s Market Cap Stock Movers
- UnitedHealth, Cisco Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Evolv Technologies, Precigen, Hesai Group And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Evolv Technologies (NASDAQ:EVLV)
- Xunlei shares soar as Q2 revenue jumps
- Xunlei’s investee Insta360 completes IPO on Shanghai’s STAR Market
- Xunlei Closes Acquisition of Hupu
- Xunlei: After A Long Wait, Special Situation Resolved To The Upside (XNET)
- XNET stock soars to 52-week high, reaching $5.52 amid surge
- Xunlei Announces Unaudited Financial Results for the First Quarter Ended March 31, 2025
- Xunlei Limited Has What It Takes To Bounce Back (NASDAQ:XNET)
- Xunlei Limited (XNET) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
7.69 8.25
년간 변동
1.76 8.80
- 이전 종가
- 8.13
- 시가
- 8.15
- Bid
- 7.74
- Ask
- 8.04
- 저가
- 7.69
- 고가
- 8.25
- 볼륨
- 1.393 K
- 일일 변동
- -4.80%
- 월 변동
- 7.05%
- 6개월 변동
- 70.48%
- 년간 변동율
- 311.70%
20 9월, 토요일