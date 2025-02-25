Moedas / XHR
XHR: Xenia Hotels & Resorts Inc
14.75 USD 0.18 (1.24%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do XHR para hoje mudou para 1.24%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 14.62 e o mais alto foi 14.88.
Veja a dinâmica do par de moedas Xenia Hotels & Resorts Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
XHR Notícias
Faixa diária
14.62 14.88
Faixa anual
8.55 16.50
- Fechamento anterior
- 14.57
- Open
- 14.63
- Bid
- 14.75
- Ask
- 15.05
- Low
- 14.62
- High
- 14.88
- Volume
- 265
- Mudança diária
- 1.24%
- Mudança mensal
- 5.36%
- Mudança de 6 meses
- 25.53%
- Mudança anual
- 0.55%
