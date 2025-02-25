Валюты / XHR
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
XHR: Xenia Hotels & Resorts Inc
14.65 USD 0.12 (0.81%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс XHR за сегодня изменился на -0.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.47, а максимальная — 14.76.
Следите за динамикой Xenia Hotels & Resorts Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости XHR
- Xenia Hotels & Resorts price target raised to $16 by BMO Capital
- Pebblebrook Hotel Trust: Preferred Shares Offer The Best Risk/Reward (NYSE:PEB)
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Shares up 2% after Xenia Hotels & Resorts beats estimates as RevPAR rises 4%
- Xenia Hotels & Resorts (XHR) Tops Q2 FFO and Revenue Estimates
- Xenia Hotels & Resorts Inc earnings beat by $0.26, revenue topped estimates
- Xenia Hotels & Resorts Stock: Post-Renovation Growth And World Cup Tailwinds (NYSE:XHR)
- Harbor AlphaEdge Next Generation REITs ETF Q1 2025 Commentary
- U.S. REIT Share Repurchase Activity Doubles In Q1 2025
- Losers Of REIT Earnings Season
- Markets Gone Wild
- Amazon.com To $255? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Americold Realty Trust (NYSE:COLD), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Top 3 Real Estate Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Month - Park Hotels & Resorts (NYSE:PK), Braemar Hotels & Resorts (NYSE:BHR)
- 26 U.S. REITs Hike Dividend Payments In February
- Xenia Hotels & Resorts: Its Dividend Yield Probably Isn't Worth The Risk
- A REIT Revival: Earnings Recap
- Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
14.47 14.76
Годовой диапазон
8.55 16.50
- Предыдущее закрытие
- 14.77
- Open
- 14.74
- Bid
- 14.65
- Ask
- 14.95
- Low
- 14.47
- High
- 14.76
- Объем
- 994
- Дневное изменение
- -0.81%
- Месячное изменение
- 4.64%
- 6-месячное изменение
- 24.68%
- Годовое изменение
- -0.14%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.