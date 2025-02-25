Divisas / XHR
XHR: Xenia Hotels & Resorts Inc
14.57 USD 0.08 (0.55%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de XHR de hoy ha cambiado un -0.55%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 14.45, mientras que el máximo ha alcanzado 14.94.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Xenia Hotels & Resorts Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
14.45 14.94
Rango anual
8.55 16.50
- Cierres anteriores
- 14.65
- Open
- 14.66
- Bid
- 14.57
- Ask
- 14.87
- Low
- 14.45
- High
- 14.94
- Volumen
- 914
- Cambio diario
- -0.55%
- Cambio mensual
- 4.07%
- Cambio a 6 meses
- 24.00%
- Cambio anual
- -0.68%
