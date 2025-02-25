通貨 / XHR
XHR: Xenia Hotels & Resorts Inc
14.84 USD 0.27 (1.85%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
XHRの今日の為替レートは、1.85%変化しました。日中、通貨は1あたり14.62の安値と14.88の高値で取引されました。
Xenia Hotels & Resorts Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
XHR News
- Xenia Hotels & Resorts price target raised to $16 by BMO Capital
- Pebblebrook Hotel Trust: Preferred Shares Offer The Best Risk/Reward (NYSE:PEB)
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Shares up 2% after Xenia Hotels & Resorts beats estimates as RevPAR rises 4%
- Xenia Hotels & Resorts (XHR) Tops Q2 FFO and Revenue Estimates
- Xenia Hotels & Resorts Inc earnings beat by $0.26, revenue topped estimates
- Xenia Hotels & Resorts Stock: Post-Renovation Growth And World Cup Tailwinds (NYSE:XHR)
- Harbor AlphaEdge Next Generation REITs ETF Q1 2025 Commentary
- U.S. REIT Share Repurchase Activity Doubles In Q1 2025
- Losers Of REIT Earnings Season
- Markets Gone Wild
- Amazon.com To $255? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Americold Realty Trust (NYSE:COLD), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Top 3 Real Estate Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Month - Park Hotels & Resorts (NYSE:PK), Braemar Hotels & Resorts (NYSE:BHR)
- 26 U.S. REITs Hike Dividend Payments In February
- Xenia Hotels & Resorts: Its Dividend Yield Probably Isn't Worth The Risk
- A REIT Revival: Earnings Recap
- Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
14.62 14.88
1年のレンジ
8.55 16.50
- 以前の終値
- 14.57
- 始値
- 14.63
- 買値
- 14.84
- 買値
- 15.14
- 安値
- 14.62
- 高値
- 14.88
- 出来高
- 1.209 K
- 1日の変化
- 1.85%
- 1ヶ月の変化
- 6.00%
- 6ヶ月の変化
- 26.30%
- 1年の変化
- 1.16%
