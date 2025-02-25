货币 / XHR
XHR: Xenia Hotels & Resorts Inc
14.65 USD 0.12 (0.81%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日XHR汇率已更改-0.81%。当日，交易品种以低点14.47和高点14.76进行交易。
关注Xenia Hotels & Resorts Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
14.47 14.76
年范围
8.55 16.50
- 前一天收盘价
- 14.77
- 开盘价
- 14.74
- 卖价
- 14.65
- 买价
- 14.95
- 最低价
- 14.47
- 最高价
- 14.76
- 交易量
- 994
- 日变化
- -0.81%
- 月变化
- 4.64%
- 6个月变化
- 24.68%
- 年变化
- -0.14%
