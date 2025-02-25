Währungen / XHR
XHR: Xenia Hotels & Resorts Inc
14.77 USD 0.07 (0.47%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von XHR hat sich für heute um -0.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.72 bis zu einem Hoch von 14.83 gehandelt.
Verfolgen Sie die Xenia Hotels & Resorts Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
14.72 14.83
Jahresspanne
8.55 16.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.84
- Eröffnung
- 14.83
- Bid
- 14.77
- Ask
- 15.07
- Tief
- 14.72
- Hoch
- 14.83
- Volumen
- 117
- Tagesänderung
- -0.47%
- Monatsänderung
- 5.50%
- 6-Monatsänderung
- 25.70%
- Jahresänderung
- 0.68%
