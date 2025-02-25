KurseKategorien
XHR: Xenia Hotels & Resorts Inc

14.77 USD 0.07 (0.47%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von XHR hat sich für heute um -0.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.72 bis zu einem Hoch von 14.83 gehandelt.

Verfolgen Sie die Xenia Hotels & Resorts Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XHR News

Tagesspanne
14.72 14.83
Jahresspanne
8.55 16.50
Vorheriger Schlusskurs
14.84
Eröffnung
14.83
Bid
14.77
Ask
15.07
Tief
14.72
Hoch
14.83
Volumen
117
Tagesänderung
-0.47%
Monatsänderung
5.50%
6-Monatsänderung
25.70%
Jahresänderung
0.68%
