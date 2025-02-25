Currencies / XHR
XHR: Xenia Hotels & Resorts Inc
14.65 USD 0.12 (0.81%)
Sector: Real Estate Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
XHR exchange rate has changed by -0.81% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 14.47 and at a high of 14.76.
Follow Xenia Hotels & Resorts Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XHR News
- Xenia Hotels & Resorts price target raised to $16 by BMO Capital
- Pebblebrook Hotel Trust: Preferred Shares Offer The Best Risk/Reward (NYSE:PEB)
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Shares up 2% after Xenia Hotels & Resorts beats estimates as RevPAR rises 4%
- Xenia Hotels & Resorts (XHR) Tops Q2 FFO and Revenue Estimates
- Xenia Hotels & Resorts Inc earnings beat by $0.26, revenue topped estimates
- Xenia Hotels & Resorts Stock: Post-Renovation Growth And World Cup Tailwinds (NYSE:XHR)
- Harbor AlphaEdge Next Generation REITs ETF Q1 2025 Commentary
- U.S. REIT Share Repurchase Activity Doubles In Q1 2025
- Losers Of REIT Earnings Season
- Markets Gone Wild
- Amazon.com To $255? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Americold Realty Trust (NYSE:COLD), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Top 3 Real Estate Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Month - Park Hotels & Resorts (NYSE:PK), Braemar Hotels & Resorts (NYSE:BHR)
- 26 U.S. REITs Hike Dividend Payments In February
- Xenia Hotels & Resorts: Its Dividend Yield Probably Isn't Worth The Risk
- A REIT Revival: Earnings Recap
- Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Daily Range
14.47 14.76
Year Range
8.55 16.50
- Previous Close
- 14.77
- Open
- 14.74
- Bid
- 14.65
- Ask
- 14.95
- Low
- 14.47
- High
- 14.76
- Volume
- 994
- Daily Change
- -0.81%
- Month Change
- 4.64%
- 6 Months Change
- 24.68%
- Year Change
- -0.14%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%