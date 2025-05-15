Moedas / XGN
XGN: Exagen Inc
9.61 USD 0.44 (4.80%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do XGN para hoje mudou para 4.80%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.15 e o mais alto foi 9.76.
Veja a dinâmica do par de moedas Exagen Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
9.15 9.76
Faixa anual
2.38 10.31
- Fechamento anterior
- 9.17
- Open
- 9.20
- Bid
- 9.61
- Ask
- 9.91
- Low
- 9.15
- High
- 9.76
- Volume
- 301
- Mudança diária
- 4.80%
- Mudança mensal
- -1.23%
- Mudança de 6 meses
- 167.69%
- Mudança anual
- 217.16%
