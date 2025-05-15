Währungen / XGN
XGN: Exagen Inc
9.57 USD 0.08 (0.83%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von XGN hat sich für heute um -0.83% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.52 bis zu einem Hoch von 9.92 gehandelt.
Verfolgen Sie die Exagen Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
9.52 9.92
Jahresspanne
2.38 10.31
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.65
- Eröffnung
- 9.72
- Bid
- 9.57
- Ask
- 9.87
- Tief
- 9.52
- Hoch
- 9.92
- Volumen
- 178
- Tagesänderung
- -0.83%
- Monatsänderung
- -1.64%
- 6-Monatsänderung
- 166.57%
- Jahresänderung
- 215.84%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K