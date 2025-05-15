Divisas / XGN
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
XGN: Exagen Inc
9.17 USD 0.06 (0.66%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de XGN de hoy ha cambiado un 0.66%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 9.02, mientras que el máximo ha alcanzado 9.45.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Exagen Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XGN News
- Exagen's Momentum Meets Execution Risks: Why I Choose To HOLD For Now (NASDAQ:XGN)
- B.Riley inicia cobertura de acciones de Exagen con calificación de Compra, destaca precisión diagnóstica
- B.Riley initiates coverage on Exagen stock with Buy rating, cites diagnostic accuracy
- Exagen CFO Black sells $200k in company stock
- Exagen stock price target raised to $10 from $7 at Cantor Fitzgerald
- KeyBanc upgrades Exagen stock to Overweight on improved pricing and growth
- Exagen Inc. (XGN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Exagen Q2 Revenue Jumps 14 Percent
- Exagen Inc. (XGN) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Exagen earnings missed by $0.06, revenue topped estimates
- Exagen (XGN) Soars 5.5%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Craig-Hallum initiates coverage on Exagen stock with Buy rating
- Exagen appoints Chas McKhann to board of directors
- Exagen stock soars to 52-week high, hits $7.2 amid robust gains
- Cantor Fitzgerald cuts Exagen stock target to $7, maintains Overweight
Rango diario
9.02 9.45
Rango anual
2.38 10.31
- Cierres anteriores
- 9.11
- Open
- 9.09
- Bid
- 9.17
- Ask
- 9.47
- Low
- 9.02
- High
- 9.45
- Volumen
- 288
- Cambio diario
- 0.66%
- Cambio mensual
- -5.76%
- Cambio a 6 meses
- 155.43%
- Cambio anual
- 202.64%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B