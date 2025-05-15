QuotazioniSezioni
Valute / XGN
Tornare a Azioni

XGN: Exagen Inc

9.56 USD 0.09 (0.93%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio XGN ha avuto una variazione del -0.93% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.48 e ad un massimo di 9.92.

Segui le dinamiche di Exagen Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XGN News

Intervallo Giornaliero
9.48 9.92
Intervallo Annuale
2.38 10.31
Chiusura Precedente
9.65
Apertura
9.72
Bid
9.56
Ask
9.86
Minimo
9.48
Massimo
9.92
Volume
609
Variazione giornaliera
-0.93%
Variazione Mensile
-1.75%
Variazione Semestrale
166.30%
Variazione Annuale
215.51%
21 settembre, domenica