XGN: Exagen Inc
9.56 USD 0.09 (0.93%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio XGN ha avuto una variazione del -0.93% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.48 e ad un massimo di 9.92.
Segui le dinamiche di Exagen Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
9.48 9.92
Intervallo Annuale
2.38 10.31
- Chiusura Precedente
- 9.65
- Apertura
- 9.72
- Bid
- 9.56
- Ask
- 9.86
- Minimo
- 9.48
- Massimo
- 9.92
- Volume
- 609
- Variazione giornaliera
- -0.93%
- Variazione Mensile
- -1.75%
- Variazione Semestrale
- 166.30%
- Variazione Annuale
- 215.51%
21 settembre, domenica