XGN: Exagen Inc
9.11 USD 0.20 (2.15%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс XGN за сегодня изменился на -2.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.97, а максимальная — 9.35.
Следите за динамикой Exagen Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
8.97 9.35
Годовой диапазон
2.38 10.31
- Предыдущее закрытие
- 9.31
- Open
- 9.27
- Bid
- 9.11
- Ask
- 9.41
- Low
- 8.97
- High
- 9.35
- Объем
- 402
- Дневное изменение
- -2.15%
- Месячное изменение
- -6.37%
- 6-месячное изменение
- 153.76%
- Годовое изменение
- 200.66%
