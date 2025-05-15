通貨 / XGN
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
XGN: Exagen Inc
9.65 USD 0.48 (5.23%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
XGNの今日の為替レートは、5.23%変化しました。日中、通貨は1あたり9.15の安値と9.76の高値で取引されました。
Exagen Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XGN News
- Exagen's Momentum Meets Execution Risks: Why I Choose To HOLD For Now (NASDAQ:XGN)
- B.Riley initiates coverage on Exagen stock with Buy rating, cites diagnostic accuracy
- Exagen CFO Black sells $200k in company stock
- Exagen stock price target raised to $10 from $7 at Cantor Fitzgerald
- KeyBanc upgrades Exagen stock to Overweight on improved pricing and growth
- Exagen Inc. (XGN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Exagen Q2 Revenue Jumps 14 Percent
- Exagen Inc. (XGN) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Exagen earnings missed by $0.06, revenue topped estimates
- Exagen (XGN) Soars 5.5%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Craig-Hallum initiates coverage on Exagen stock with Buy rating
- Exagen appoints Chas McKhann to board of directors
- Exagen stock soars to 52-week high, hits $7.2 amid robust gains
- Cantor Fitzgerald cuts Exagen stock target to $7, maintains Overweight
1日のレンジ
9.15 9.76
1年のレンジ
2.38 10.31
- 以前の終値
- 9.17
- 始値
- 9.20
- 買値
- 9.65
- 買値
- 9.95
- 安値
- 9.15
- 高値
- 9.76
- 出来高
- 398
- 1日の変化
- 5.23%
- 1ヶ月の変化
- -0.82%
- 6ヶ月の変化
- 168.80%
- 1年の変化
- 218.48%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K