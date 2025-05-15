货币 / XGN
XGN: Exagen Inc
9.11 USD 0.20 (2.15%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日XGN汇率已更改-2.15%。当日，交易品种以低点8.97和高点9.35进行交易。
关注Exagen Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
8.97 9.35
年范围
2.38 10.31
- 前一天收盘价
- 9.31
- 开盘价
- 9.27
- 卖价
- 9.11
- 买价
- 9.41
- 最低价
- 8.97
- 最高价
- 9.35
- 交易量
- 402
- 日变化
- -2.15%
- 月变化
- -6.37%
- 6个月变化
- 153.76%
- 年变化
- 200.66%
