XERS: Xeris Biopharma Holdings Inc
7.94 USD 0.27 (3.52%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do XERS para hoje mudou para 3.52%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.71 e o mais alto foi 7.98.
Veja a dinâmica do par de moedas Xeris Biopharma Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
7.71 7.98
Faixa anual
2.69 8.03
- Fechamento anterior
- 7.67
- Open
- 7.80
- Bid
- 7.94
- Ask
- 8.24
- Low
- 7.71
- High
- 7.98
- Volume
- 1.745 K
- Mudança diária
- 3.52%
- Mudança mensal
- 2.32%
- Mudança de 6 meses
- 44.89%
- Mudança anual
- 177.62%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh