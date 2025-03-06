Divisas / XERS
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
XERS: Xeris Biopharma Holdings Inc
7.67 USD 0.20 (2.68%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de XERS de hoy ha cambiado un 2.68%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 7.45, mientras que el máximo ha alcanzado 7.75.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Xeris Biopharma Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XERS News
- What Makes Xeris Biopharma (XERS) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- Xeris In Recorlev-Fueled Growth: Why I Choose To Buy (NASDAQ:XERS)
- Xeris Pharmaceuticals stock hits 52-week high at 8.02 USD
- Smith & Nephew appoints Dr Garheng Kong as non-executive director
- Xeris Pharmaceuticals stock hits 52-week high at $7.96
- Xeris Biopharma receives new patent for Recorlev extending to 2040
- Xeris Pharmaceuticals stock hits 52-week high at $7.72
- Xeris Biopharma (XERS) Upgraded to Buy: Here's Why
- Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- H.C. Wainwright assumes coverage on Xeris Pharmaceuticals stock with Buy rating
- Xeris Pharmaceuticals stock hits 52-week high at 7.13 USD
- Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Xeris Biopharma (XERS) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Xeris Biopharma (XERS) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Xeris Pharmaceuticals earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Rare Stock Picks In June 2025 - From 26 Discerning Analysts
- Xeris Biopharma: Great Stock Suitable For Long-Term Investing (NASDAQ:XERS)
- Leerink Partners raises Xeris Pharmaceuticals stock price target
- Xeris at Jefferies Conference: Strategic Growth and Future Prospects
- xeris biopharma holds annual meeting, elects directors
- Xeris Biopharma projects $1 billion Recorlev revenue by 2035
- Xeris Announces Details for Analyst & Investor Day
- Xeris Biopharma: Low Risk, Low Excitement Solid Revenue Generator (NASDAQ:XERS)
- Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
7.45 7.75
Rango anual
2.69 8.03
- Cierres anteriores
- 7.47
- Open
- 7.52
- Bid
- 7.67
- Ask
- 7.97
- Low
- 7.45
- High
- 7.75
- Volumen
- 2.866 K
- Cambio diario
- 2.68%
- Cambio mensual
- -1.16%
- Cambio a 6 meses
- 39.96%
- Cambio anual
- 168.18%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B