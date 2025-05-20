Devises / XERS
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
XERS: Xeris Biopharma Holdings Inc
7.72 USD 0.58 (6.99%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de XERS a changé de -6.99% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 7.63 et à un maximum de 8.35.
Suivez la dynamique Xeris Biopharma Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XERS Nouvelles
- L’action de Xeris Pharmaceuticals atteint un sommet de 52 semaines à 8,03$
- Xeris Pharmaceuticals stock hits 52-week high at $8.03
- What Makes Xeris Biopharma (XERS) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- Xeris In Recorlev-Fueled Growth: Why I Choose To Buy (NASDAQ:XERS)
- Xeris Pharmaceuticals stock hits 52-week high at 8.02 USD
- Smith & Nephew appoints Dr Garheng Kong as non-executive director
- Xeris Pharmaceuticals stock hits 52-week high at $7.96
- Xeris Biopharma receives new patent for Recorlev extending to 2040
- Xeris Pharmaceuticals stock hits 52-week high at $7.72
- Xeris Biopharma (XERS) Upgraded to Buy: Here's Why
- Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- H.C. Wainwright assumes coverage on Xeris Pharmaceuticals stock with Buy rating
- Xeris Pharmaceuticals stock hits 52-week high at 7.13 USD
- Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Xeris Biopharma (XERS) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Xeris Biopharma (XERS) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Xeris Pharmaceuticals earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Rare Stock Picks In June 2025 - From 26 Discerning Analysts
- Xeris Biopharma: Great Stock Suitable For Long-Term Investing (NASDAQ:XERS)
- Leerink Partners raises Xeris Pharmaceuticals stock price target
- Xeris at Jefferies Conference: Strategic Growth and Future Prospects
- xeris biopharma holds annual meeting, elects directors
- Xeris Biopharma projects $1 billion Recorlev revenue by 2035
- Xeris Announces Details for Analyst & Investor Day
Range quotidien
7.63 8.35
Range Annuel
2.69 8.35
- Clôture Précédente
- 8.30
- Ouverture
- 8.32
- Bid
- 7.72
- Ask
- 8.02
- Plus Bas
- 7.63
- Plus Haut
- 8.35
- Volume
- 4.886 K
- Changement quotidien
- -6.99%
- Changement Mensuel
- -0.52%
- Changement à 6 Mois
- 40.88%
- Changement Annuel
- 169.93%
20 septembre, samedi