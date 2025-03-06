Валюты / XERS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
XERS: Xeris Biopharma Holdings Inc
7.47 USD 0.11 (1.49%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс XERS за сегодня изменился на 1.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.29, а максимальная — 7.47.
Следите за динамикой Xeris Biopharma Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости XERS
- What Makes Xeris Biopharma (XERS) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- Xeris In Recorlev-Fueled Growth: Why I Choose To Buy (NASDAQ:XERS)
- Xeris Pharmaceuticals stock hits 52-week high at 8.02 USD
- Smith & Nephew appoints Dr Garheng Kong as non-executive director
- Xeris Pharmaceuticals stock hits 52-week high at $7.96
- Xeris Biopharma receives new patent for Recorlev extending to 2040
- Xeris Pharmaceuticals stock hits 52-week high at $7.72
- Xeris Biopharma (XERS) Upgraded to Buy: Here's Why
- Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- H.C. Wainwright assumes coverage on Xeris Pharmaceuticals stock with Buy rating
- Xeris Pharmaceuticals stock hits 52-week high at 7.13 USD
- Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Xeris Biopharma (XERS) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Xeris Biopharma (XERS) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Xeris Pharmaceuticals earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Rare Stock Picks In June 2025 - From 26 Discerning Analysts
- Xeris Biopharma: Great Stock Suitable For Long-Term Investing (NASDAQ:XERS)
- Leerink Partners raises Xeris Pharmaceuticals stock price target
- Xeris at Jefferies Conference: Strategic Growth and Future Prospects
- xeris biopharma holds annual meeting, elects directors
- Xeris Biopharma projects $1 billion Recorlev revenue by 2035
- Xeris Announces Details for Analyst & Investor Day
- Xeris Biopharma: Low Risk, Low Excitement Solid Revenue Generator (NASDAQ:XERS)
- Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
7.29 7.47
Годовой диапазон
2.69 8.03
- Предыдущее закрытие
- 7.36
- Open
- 7.36
- Bid
- 7.47
- Ask
- 7.77
- Low
- 7.29
- High
- 7.47
- Объем
- 2.696 K
- Дневное изменение
- 1.49%
- Месячное изменение
- -3.74%
- 6-месячное изменение
- 36.31%
- Годовое изменение
- 161.19%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.