XERS: Xeris Biopharma Holdings Inc
8.12 USD 0.18 (2.17%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von XERS hat sich für heute um -2.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.11 bis zu einem Hoch von 8.35 gehandelt.
Verfolgen Sie die Xeris Biopharma Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
8.11 8.35
Jahresspanne
2.69 8.35
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.30
- Eröffnung
- 8.32
- Bid
- 8.12
- Ask
- 8.42
- Tief
- 8.11
- Hoch
- 8.35
- Volumen
- 612
- Tagesänderung
- -2.17%
- Monatsänderung
- 4.64%
- 6-Monatsänderung
- 48.18%
- Jahresänderung
- 183.92%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K