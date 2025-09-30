- Visão do mercado
WTGUR: Wintergreen Acquisition Corp.
A taxa do WTGUR para hoje mudou para 14.21%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.1305 e o mais alto foi 0.1599.
Veja a dinâmica do par de moedas Wintergreen Acquisition Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de WTGUR hoje?
Hoje Wintergreen Acquisition Corp. (WTGUR) está avaliado em 0.1599. O instrumento é negociado dentro de 14.21%, o fechamento de ontem foi 0.1400, e o volume de negociação atingiu 97. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de WTGUR em tempo real.
As ações de Wintergreen Acquisition Corp. pagam dividendos?
Atualmente Wintergreen Acquisition Corp. está avaliado em 0.1599. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.06% e USD. Monitore os movimentos de WTGUR no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de WTGUR?
Você pode comprar ações de Wintergreen Acquisition Corp. (WTGUR) pelo preço atual 0.1599. Ordens geralmente são executadas perto de 0.1599 ou 0.1629, enquanto 97 e 18.36% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de WTGUR no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de WTGUR?
Investir em Wintergreen Acquisition Corp. envolve considerar a faixa anual 0.1100 - 0.1700 e o preço atual 0.1599. Muitos comparam 23.00% e -0.06% antes de enviar ordens em 0.1599 ou 0.1629. Estude as mudanças diárias de preço de WTGUR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Wintergreen Acquisition Corp.?
O maior preço de Wintergreen Acquisition Corp. (WTGUR) no último ano foi 0.1700. As ações oscilaram bastante dentro de 0.1100 - 0.1700, e a comparação com 0.1400 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Wintergreen Acquisition Corp. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Wintergreen Acquisition Corp.?
O menor preço de Wintergreen Acquisition Corp. (WTGUR) no ano foi 0.1100. A comparação com o preço atual 0.1599 e 0.1100 - 0.1700 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de WTGUR em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de WTGUR?
No passado Wintergreen Acquisition Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.1400 e -0.06% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.1400
- Open
- 0.1351
- Bid
- 0.1599
- Ask
- 0.1629
- Low
- 0.1305
- High
- 0.1599
- Volume
- 97
- Mudança diária
- 14.21%
- Mudança mensal
- 23.00%
- Mudança de 6 meses
- -0.06%
- Mudança anual
- -0.06%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4