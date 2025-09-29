- Panorámica
WTGUR: Wintergreen Acquisition Corp.
El tipo de cambio de WTGUR de hoy ha cambiado un 14.21%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.1305, mientras que el máximo ha alcanzado 0.1599.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Wintergreen Acquisition Corp.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de WTGUR hoy?
Wintergreen Acquisition Corp. (WTGUR) se evalúa hoy en 0.1599. El instrumento se negocia dentro de 14.21%; el cierre de ayer ha sido 0.1400 y el volumen comercial ha alcanzado 97. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios WTGUR en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Wintergreen Acquisition Corp.?
Wintergreen Acquisition Corp. se evalúa actualmente en 0.1599. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -0.06% y USD. Monitoree los movimientos de WTGUR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de WTGUR?
Puede comprar acciones de Wintergreen Acquisition Corp. (WTGUR) al precio actual de 0.1599. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 0.1599 o 0.1629, mientras que 97 y 18.36% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de WTGUR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de WTGUR?
Invertir en Wintergreen Acquisition Corp. implica tener en cuenta el rango anual 0.1100 - 0.1700 y el precio actual 0.1599. Muchos comparan 23.00% y -0.06% antes de colocar órdenes en 0.1599 o 0.1629. Estudie los cambios diarios de precios de WTGUR en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Wintergreen Acquisition Corp.?
El precio más alto de Wintergreen Acquisition Corp. (WTGUR) en el último año ha sido 0.1700. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.1100 - 0.1700, una comparación con 0.1400 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Wintergreen Acquisition Corp. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Wintergreen Acquisition Corp.?
El precio más bajo de Wintergreen Acquisition Corp. (WTGUR) para el año ha sido 0.1100. La comparación con los actuales 0.1599 y 0.1100 - 0.1700 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de WTGUR en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de WTGUR?
En el pasado, Wintergreen Acquisition Corp. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 0.1400 y -0.06% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 0.1400
- Open
- 0.1351
- Bid
- 0.1599
- Ask
- 0.1629
- Low
- 0.1305
- High
- 0.1599
- Volumen
- 97
- Cambio diario
- 14.21%
- Cambio mensual
- 23.00%
- Cambio a 6 meses
- -0.06%
- Cambio anual
- -0.06%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.