WTGUR: Wintergreen Acquisition Corp.
Le taux de change de WTGUR a changé de 14.21% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.1305 et à un maximum de 0.1599.
Suivez la dynamique Wintergreen Acquisition Corp.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action WTGUR aujourd'hui ?
L'action Wintergreen Acquisition Corp. est cotée à 0.1599 aujourd'hui. Elle se négocie dans 14.21%, a clôturé hier à 0.1400 et son volume d'échange a atteint 97. Le graphique en temps réel du cours de WTGUR présente ces mises à jour.
L'action Wintergreen Acquisition Corp. verse-t-elle des dividendes ?
Wintergreen Acquisition Corp. est actuellement valorisé à 0.1599. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -0.06% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de WTGUR.
Comment acheter des actions WTGUR ?
Vous pouvez acheter des actions Wintergreen Acquisition Corp. au cours actuel de 0.1599. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.1599 ou de 0.1629, le 97 et le 18.36% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de WTGUR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action WTGUR ?
Investir dans Wintergreen Acquisition Corp. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.1100 - 0.1700 et le prix actuel 0.1599. Beaucoup comparent 23.00% et -0.06% avant de passer des ordres à 0.1599 ou 0.1629. Consultez le graphique du cours de WTGUR en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Wintergreen Acquisition Corp. ?
Le cours le plus élevé de Wintergreen Acquisition Corp. l'année dernière était 0.1700. Au cours de 0.1100 - 0.1700, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.1400 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Wintergreen Acquisition Corp. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Wintergreen Acquisition Corp. ?
Le cours le plus bas de Wintergreen Acquisition Corp. (WTGUR) sur l'année a été 0.1100. Sa comparaison avec 0.1599 et 0.1100 - 0.1700 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de WTGUR sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action WTGUR a-t-elle été divisée ?
Wintergreen Acquisition Corp. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.1400 et -0.06% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.1400
- Ouverture
- 0.1351
- Bid
- 0.1599
- Ask
- 0.1629
- Plus Bas
- 0.1305
- Plus Haut
- 0.1599
- Volume
- 97
- Changement quotidien
- 14.21%
- Changement Mensuel
- 23.00%
- Changement à 6 Mois
- -0.06%
- Changement Annuel
- -0.06%
