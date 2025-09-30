- Übersicht
WTGUR: Wintergreen Acquisition Corp.
Der Wechselkurs von WTGUR hat sich für heute um 14.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1305 bis zu einem Hoch von 0.1599 gehandelt.
Verfolgen Sie die Wintergreen Acquisition Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von WTGUR heute?
Die Aktie von Wintergreen Acquisition Corp. (WTGUR) notiert heute bei 0.1599. Sie wird innerhalb einer Spanne von 14.21% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.1400 und das Handelsvolumen erreichte 97. Das Live-Chart von WTGUR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie WTGUR Dividenden?
Wintergreen Acquisition Corp. wird derzeit mit 0.1599 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.06% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von WTGUR zu verfolgen.
Wie kaufe ich WTGUR-Aktien?
Sie können Aktien von Wintergreen Acquisition Corp. (WTGUR) zum aktuellen Kurs von 0.1599 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.1599 oder 0.1629 platziert, während 97 und 18.36% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von WTGUR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in WTGUR-Aktien?
Bei einer Investition in Wintergreen Acquisition Corp. müssen die jährliche Spanne 0.1100 - 0.1700 und der aktuelle Kurs 0.1599 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 23.00% und -0.06%, bevor sie Orders zu 0.1599 oder 0.1629 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von WTGUR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Wintergreen Acquisition Corp.?
Der höchste Kurs von Wintergreen Acquisition Corp. (WTGUR) im vergangenen Jahr lag bei 0.1700. Innerhalb von 0.1100 - 0.1700 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.1400 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Wintergreen Acquisition Corp. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Wintergreen Acquisition Corp.?
Der niedrigste Kurs von Wintergreen Acquisition Corp. (WTGUR) im Laufe des Jahres betrug 0.1100. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.1599 und der Spanne 0.1100 - 0.1700 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von WTGUR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von WTGUR statt?
Wintergreen Acquisition Corp. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.1400 und -0.06% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.1400
- Eröffnung
- 0.1351
- Bid
- 0.1599
- Ask
- 0.1629
- Tief
- 0.1305
- Hoch
- 0.1599
- Volumen
- 97
- Tagesänderung
- 14.21%
- Monatsänderung
- 23.00%
- 6-Monatsänderung
- -0.06%
- Jahresänderung
- -0.06%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4