报价部分
货币 / WTGUR
回到股票

WTGUR: Wintergreen Acquisition Corp.

0.1599 USD 0.0199 (14.21%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日WTGUR汇率已更改14.21%。当日，交易品种以低点0.1305和高点0.1599进行交易。

关注Wintergreen Acquisition Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

WTGUR股票今天的价格是多少？

Wintergreen Acquisition Corp.股票今天的定价为0.1599。它在14.21%范围内交易，昨天的收盘价为0.1400，交易量达到97。WTGUR的实时价格图表显示了这些更新。

Wintergreen Acquisition Corp.股票是否支付股息？

Wintergreen Acquisition Corp.目前的价值为0.1599。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.06%和USD。实时查看图表以跟踪WTGUR走势。

如何购买WTGUR股票？

您可以以0.1599的当前价格购买Wintergreen Acquisition Corp.股票。订单通常设置在0.1599或0.1629附近，而97和18.36%显示市场活动。立即关注WTGUR的实时图表更新。

如何投资WTGUR股票？

投资Wintergreen Acquisition Corp.需要考虑年度范围0.1100 - 0.1700和当前价格0.1599。许多人在以0.1599或0.1629下订单之前，会比较23.00%和。实时查看WTGUR价格图表，了解每日变化。

Wintergreen Acquisition Corp.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Wintergreen Acquisition Corp.的最高价格是0.1700。在0.1100 - 0.1700内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Wintergreen Acquisition Corp.的绩效。

Wintergreen Acquisition Corp.股票的最低价格是多少？

Wintergreen Acquisition Corp.（WTGUR）的最低价格为0.1100。将其与当前的0.1599和0.1100 - 0.1700进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WTGUR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

WTGUR股票是什么时候拆分的？

Wintergreen Acquisition Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.1400和-0.06%中可见。

日范围
0.1305 0.1599
年范围
0.1100 0.1700
前一天收盘价
0.1400
开盘价
0.1351
卖价
0.1599
买价
0.1629
最低价
0.1305
最高价
0.1599
交易量
97
日变化
14.21%
月变化
23.00%
6个月变化
-0.06%
年变化
-0.06%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值