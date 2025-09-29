WTGUR: Wintergreen Acquisition Corp.
今日WTGUR汇率已更改14.21%。当日，交易品种以低点0.1305和高点0.1599进行交易。
关注Wintergreen Acquisition Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
WTGUR股票今天的价格是多少？
Wintergreen Acquisition Corp.股票今天的定价为0.1599。它在14.21%范围内交易，昨天的收盘价为0.1400，交易量达到97。WTGUR的实时价格图表显示了这些更新。
Wintergreen Acquisition Corp.股票是否支付股息？
Wintergreen Acquisition Corp.目前的价值为0.1599。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.06%和USD。实时查看图表以跟踪WTGUR走势。
如何购买WTGUR股票？
您可以以0.1599的当前价格购买Wintergreen Acquisition Corp.股票。订单通常设置在0.1599或0.1629附近，而97和18.36%显示市场活动。立即关注WTGUR的实时图表更新。
如何投资WTGUR股票？
投资Wintergreen Acquisition Corp.需要考虑年度范围0.1100 - 0.1700和当前价格0.1599。许多人在以0.1599或0.1629下订单之前，会比较23.00%和。实时查看WTGUR价格图表，了解每日变化。
Wintergreen Acquisition Corp.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Wintergreen Acquisition Corp.的最高价格是0.1700。在0.1100 - 0.1700内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Wintergreen Acquisition Corp.的绩效。
Wintergreen Acquisition Corp.股票的最低价格是多少？
Wintergreen Acquisition Corp.（WTGUR）的最低价格为0.1100。将其与当前的0.1599和0.1100 - 0.1700进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WTGUR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
WTGUR股票是什么时候拆分的？
Wintergreen Acquisition Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.1400和-0.06%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.1400
- 开盘价
- 0.1351
- 卖价
- 0.1599
- 买价
- 0.1629
- 最低价
- 0.1305
- 最高价
- 0.1599
- 交易量
- 97
- 日变化
- 14.21%
- 月变化
- 23.00%
- 6个月变化
- -0.06%
- 年变化
- -0.06%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值