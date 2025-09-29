КотировкиРазделы
WTGUR: Wintergreen Acquisition Corp.

0.1599 USD 0.0199 (14.21%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс WTGUR за сегодня изменился на 14.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.1305, а максимальная — 0.1599.

Следите за динамикой Wintergreen Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций WTGUR сегодня?

Wintergreen Acquisition Corp. (WTGUR) сегодня оценивается на уровне 0.1599. Инструмент торгуется в пределах 14.21%, вчерашнее закрытие составило 0.1400, а торговый объем достиг 97. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WTGUR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Wintergreen Acquisition Corp.?

Wintergreen Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 0.1599. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.06% и USD. Отслеживайте движения WTGUR на графике в реальном времени.

Как купить акции WTGUR?

Вы можете купить акции Wintergreen Acquisition Corp. (WTGUR) по текущей цене 0.1599. Ордера обычно размещаются около 0.1599 или 0.1629, тогда как 97 и 18.36% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WTGUR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции WTGUR?

Инвестирование в Wintergreen Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 0.1100 - 0.1700 и текущей цены 0.1599. Многие сравнивают 23.00% и -0.06% перед размещением ордеров на 0.1599 или 0.1629. Изучайте ежедневные изменения цены WTGUR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Wintergreen Acquisition Corp.?

Самая высокая цена Wintergreen Acquisition Corp. (WTGUR) за последний год составила 0.1700. Акции заметно колебались в пределах 0.1100 - 0.1700, сравнение с 0.1400 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Wintergreen Acquisition Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Wintergreen Acquisition Corp.?

Самая низкая цена Wintergreen Acquisition Corp. (WTGUR) за год составила 0.1100. Сравнение с текущими 0.1599 и 0.1100 - 0.1700 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WTGUR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций WTGUR?

В прошлом Wintergreen Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.1400 и -0.06% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.1305 0.1599
Годовой диапазон
0.1100 0.1700
Предыдущее закрытие
0.1400
Open
0.1351
Bid
0.1599
Ask
0.1629
Low
0.1305
High
0.1599
Объем
97
Дневное изменение
14.21%
Месячное изменение
23.00%
6-месячное изменение
-0.06%
Годовое изменение
-0.06%
