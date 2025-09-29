- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
WTGUR: Wintergreen Acquisition Corp.
Курс WTGUR за сегодня изменился на 14.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.1305, а максимальная — 0.1599.
Следите за динамикой Wintergreen Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций WTGUR сегодня?
Wintergreen Acquisition Corp. (WTGUR) сегодня оценивается на уровне 0.1599. Инструмент торгуется в пределах 14.21%, вчерашнее закрытие составило 0.1400, а торговый объем достиг 97. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WTGUR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Wintergreen Acquisition Corp.?
Wintergreen Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 0.1599. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.06% и USD. Отслеживайте движения WTGUR на графике в реальном времени.
Как купить акции WTGUR?
Вы можете купить акции Wintergreen Acquisition Corp. (WTGUR) по текущей цене 0.1599. Ордера обычно размещаются около 0.1599 или 0.1629, тогда как 97 и 18.36% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WTGUR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции WTGUR?
Инвестирование в Wintergreen Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 0.1100 - 0.1700 и текущей цены 0.1599. Многие сравнивают 23.00% и -0.06% перед размещением ордеров на 0.1599 или 0.1629. Изучайте ежедневные изменения цены WTGUR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Wintergreen Acquisition Corp.?
Самая высокая цена Wintergreen Acquisition Corp. (WTGUR) за последний год составила 0.1700. Акции заметно колебались в пределах 0.1100 - 0.1700, сравнение с 0.1400 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Wintergreen Acquisition Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Wintergreen Acquisition Corp.?
Самая низкая цена Wintergreen Acquisition Corp. (WTGUR) за год составила 0.1100. Сравнение с текущими 0.1599 и 0.1100 - 0.1700 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WTGUR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций WTGUR?
В прошлом Wintergreen Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.1400 и -0.06% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.1400
- Open
- 0.1351
- Bid
- 0.1599
- Ask
- 0.1629
- Low
- 0.1305
- High
- 0.1599
- Объем
- 97
- Дневное изменение
- 14.21%
- Месячное изменение
- 23.00%
- 6-месячное изменение
- -0.06%
- Годовое изменение
- -0.06%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%