WTGUR: Wintergreen Acquisition Corp.
WTGURの今日の為替レートは、14.21%変化しました。日中、通貨は1あたり0.1305の安値と0.1599の高値で取引されました。
Wintergreen Acquisition Corp.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
WTGUR株の現在の価格は？
Wintergreen Acquisition Corp.の株価は本日0.1599です。14.21%内で取引され、前日の終値は0.1400、取引量は97に達しました。WTGURのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Wintergreen Acquisition Corp.の株は配当を出しますか？
Wintergreen Acquisition Corp.の現在の価格は0.1599です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.06%やUSDにも注目します。WTGURの動きはライブチャートで確認できます。
WTGUR株を買う方法は？
Wintergreen Acquisition Corp.の株は現在0.1599で購入可能です。注文は通常0.1599または0.1629付近で行われ、97や18.36%が市場の動きを示します。WTGURの最新情報はライブチャートで確認できます。
WTGUR株に投資する方法は？
Wintergreen Acquisition Corp.への投資では、年間の値幅0.1100 - 0.1700と現在の0.1599を考慮します。注文は多くの場合0.1599や0.1629で行われる前に、23.00%や-0.06%と比較されます。WTGURの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Wintergreen Acquisition Corp.の株の最高値は？
Wintergreen Acquisition Corp.の過去1年の最高値は0.1700でした。0.1100 - 0.1700内で株価は大きく変動し、0.1400と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Wintergreen Acquisition Corp.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Wintergreen Acquisition Corp.の株の最低値は？
Wintergreen Acquisition Corp.(WTGUR)の年間最安値は0.1100でした。現在の0.1599や0.1100 - 0.1700と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。WTGURの動きはライブチャートで確認できます。
WTGURの株式分割はいつ行われましたか？
Wintergreen Acquisition Corp.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.1400、-0.06%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.1400
- 始値
- 0.1351
- 買値
- 0.1599
- 買値
- 0.1629
- 安値
- 0.1305
- 高値
- 0.1599
- 出来高
- 97
- 1日の変化
- 14.21%
- 1ヶ月の変化
- 23.00%
- 6ヶ月の変化
- -0.06%
- 1年の変化
- -0.06%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
-
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
-
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.4