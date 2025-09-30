クォートセクション
WTGUR: Wintergreen Acquisition Corp.

0.1599 USD 0.0199 (14.21%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

WTGURの今日の為替レートは、14.21%変化しました。日中、通貨は1あたり0.1305の安値と0.1599の高値で取引されました。

Wintergreen Acquisition Corp.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

WTGUR株の現在の価格は？

Wintergreen Acquisition Corp.の株価は本日0.1599です。14.21%内で取引され、前日の終値は0.1400、取引量は97に達しました。WTGURのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Wintergreen Acquisition Corp.の株は配当を出しますか？

Wintergreen Acquisition Corp.の現在の価格は0.1599です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.06%やUSDにも注目します。WTGURの動きはライブチャートで確認できます。

WTGUR株を買う方法は？

Wintergreen Acquisition Corp.の株は現在0.1599で購入可能です。注文は通常0.1599または0.1629付近で行われ、97や18.36%が市場の動きを示します。WTGURの最新情報はライブチャートで確認できます。

WTGUR株に投資する方法は？

Wintergreen Acquisition Corp.への投資では、年間の値幅0.1100 - 0.1700と現在の0.1599を考慮します。注文は多くの場合0.1599や0.1629で行われる前に、23.00%や-0.06%と比較されます。WTGURの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Wintergreen Acquisition Corp.の株の最高値は？

Wintergreen Acquisition Corp.の過去1年の最高値は0.1700でした。0.1100 - 0.1700内で株価は大きく変動し、0.1400と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Wintergreen Acquisition Corp.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Wintergreen Acquisition Corp.の株の最低値は？

Wintergreen Acquisition Corp.(WTGUR)の年間最安値は0.1100でした。現在の0.1599や0.1100 - 0.1700と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。WTGURの動きはライブチャートで確認できます。

WTGURの株式分割はいつ行われましたか？

Wintergreen Acquisition Corp.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.1400、-0.06%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
0.1305 0.1599
1年のレンジ
0.1100 0.1700
以前の終値
0.1400
始値
0.1351
買値
0.1599
買値
0.1629
安値
0.1305
高値
0.1599
出来高
97
1日の変化
14.21%
1ヶ月の変化
23.00%
6ヶ月の変化
-0.06%
1年の変化
-0.06%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
期待
100.7
97.4