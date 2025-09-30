- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
WTGUR: Wintergreen Acquisition Corp.
Il tasso di cambio WTGUR ha avuto una variazione del 14.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.1305 e ad un massimo di 0.1599.
Segui le dinamiche di Wintergreen Acquisition Corp.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni WTGUR oggi?
Oggi le azioni Wintergreen Acquisition Corp. sono prezzate a 0.1599. Viene scambiato all'interno di 14.21%, la chiusura di ieri è stata 0.1400 e il volume degli scambi ha raggiunto 97. Il grafico dei prezzi in tempo reale di WTGUR mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Wintergreen Acquisition Corp. pagano dividendi?
Wintergreen Acquisition Corp. è attualmente valutato a 0.1599. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.06% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di WTGUR.
Come acquistare azioni WTGUR?
Puoi acquistare azioni Wintergreen Acquisition Corp. al prezzo attuale di 0.1599. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.1599 o 0.1629, mentre 97 e 18.36% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di WTGUR sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni WTGUR?
Investire in Wintergreen Acquisition Corp. implica considerare l'intervallo annuale 0.1100 - 0.1700 e il prezzo attuale 0.1599. Molti confrontano 23.00% e -0.06% prima di effettuare ordini su 0.1599 o 0.1629. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di WTGUR con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Wintergreen Acquisition Corp.?
Il prezzo massimo di Wintergreen Acquisition Corp. nell'ultimo anno è stato 0.1700. All'interno di 0.1100 - 0.1700, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.1400 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Wintergreen Acquisition Corp. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Wintergreen Acquisition Corp.?
Il prezzo più basso di Wintergreen Acquisition Corp. (WTGUR) nel corso dell'anno è stato 0.1100. Confrontandolo con gli attuali 0.1599 e 0.1100 - 0.1700 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda WTGUR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di WTGUR?
Wintergreen Acquisition Corp. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.1400 e -0.06%.
- Chiusura Precedente
- 0.1400
- Apertura
- 0.1351
- Bid
- 0.1599
- Ask
- 0.1629
- Minimo
- 0.1305
- Massimo
- 0.1599
- Volume
- 97
- Variazione giornaliera
- 14.21%
- Variazione Mensile
- 23.00%
- Variazione Semestrale
- -0.06%
- Variazione Annuale
- -0.06%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4