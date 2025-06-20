Moedas / WTBA
WTBA: West Bancorporation
20.93 USD 0.43 (2.10%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do WTBA para hoje mudou para 2.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.30 e o mais alto foi 21.02.
Veja a dinâmica do par de moedas West Bancorporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
20.30 21.02
Faixa anual
17.33 24.85
- Fechamento anterior
- 20.50
- Open
- 20.33
- Bid
- 20.93
- Ask
- 21.23
- Low
- 20.30
- High
- 21.02
- Volume
- 34
- Mudança diária
- 2.10%
- Mudança mensal
- 6.41%
- Mudança de 6 meses
- 5.97%
- Mudança anual
- 11.57%
