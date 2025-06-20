Devises / WTBA
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
WTBA: West Bancorporation
20.44 USD 0.70 (3.31%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de WTBA a changé de -3.31% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 20.17 et à un maximum de 21.05.
Suivez la dynamique West Bancorporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WTBA Nouvelles
- West Bancorporation Q2 2025 slides: Net income jumps 54% YoY, credit quality excels
- Earnings call transcript: West Bancorporation beats Q2 2025 forecasts
- West Bancorporation reports Q2 net income of $8 million
- West Bancorporation earnings beat, revenue topped estimates
- West Bancorp (WTBA) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- West Bancorporation stock initiated at Neutral by Piper Sandler with $21.50 target
- West Bancorporation, Inc. to Announce Quarterly Results, Hold Conference Call
Range quotidien
20.17 21.05
Range Annuel
17.33 24.85
- Clôture Précédente
- 21.14
- Ouverture
- 21.05
- Bid
- 20.44
- Ask
- 20.74
- Plus Bas
- 20.17
- Plus Haut
- 21.05
- Volume
- 155
- Changement quotidien
- -3.31%
- Changement Mensuel
- 3.91%
- Changement à 6 Mois
- 3.49%
- Changement Annuel
- 8.96%
20 septembre, samedi