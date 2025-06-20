通貨 / WTBA
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
WTBA: West Bancorporation
21.14 USD 0.64 (3.12%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WTBAの今日の為替レートは、3.12%変化しました。日中、通貨は1あたり20.30の安値と21.14の高値で取引されました。
West Bancorporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WTBA News
- West Bancorporation Q2 2025 slides: Net income jumps 54% YoY, credit quality excels
- Earnings call transcript: West Bancorporation beats Q2 2025 forecasts
- West Bancorporation reports Q2 net income of $8 million
- West Bancorporation earnings beat, revenue topped estimates
- West Bancorp (WTBA) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- West Bancorporation stock initiated at Neutral by Piper Sandler with $21.50 target
- West Bancorporation, Inc. to Announce Quarterly Results, Hold Conference Call
1日のレンジ
20.30 21.14
1年のレンジ
17.33 24.85
- 以前の終値
- 20.50
- 始値
- 20.33
- 買値
- 21.14
- 買値
- 21.44
- 安値
- 20.30
- 高値
- 21.14
- 出来高
- 99
- 1日の変化
- 3.12%
- 1ヶ月の変化
- 7.47%
- 6ヶ月の変化
- 7.04%
- 1年の変化
- 12.69%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K