WTBA: West Bancorporation

21.14 USD 0.64 (3.12%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

WTBAの今日の為替レートは、3.12%変化しました。日中、通貨は1あたり20.30の安値と21.14の高値で取引されました。

West Bancorporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
20.30 21.14
1年のレンジ
17.33 24.85
以前の終値
20.50
始値
20.33
買値
21.14
買値
21.44
安値
20.30
高値
21.14
出来高
99
1日の変化
3.12%
1ヶ月の変化
7.47%
6ヶ月の変化
7.04%
1年の変化
12.69%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K