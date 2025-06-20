货币 / WTBA
WTBA: West Bancorporation
20.50 USD 0.21 (1.03%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日WTBA汇率已更改1.03%。当日，交易品种以低点20.37和高点20.90进行交易。
关注West Bancorporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WTBA新闻
- West Bancorporation Q2 2025 slides: Net income jumps 54% YoY, credit quality excels
- Earnings call transcript: West Bancorporation beats Q2 2025 forecasts
- West Bancorporation reports Q2 net income of $8 million
- West Bancorporation earnings beat, revenue topped estimates
- West Bancorp (WTBA) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- West Bancorporation stock initiated at Neutral by Piper Sandler with $21.50 target
- West Bancorporation, Inc. to Announce Quarterly Results, Hold Conference Call
日范围
20.37 20.90
年范围
17.33 24.85
- 前一天收盘价
- 20.29
- 开盘价
- 20.63
- 卖价
- 20.50
- 买价
- 20.80
- 最低价
- 20.37
- 最高价
- 20.90
- 交易量
- 96
- 日变化
- 1.03%
- 月变化
- 4.22%
- 6个月变化
- 3.80%
- 年变化
- 9.28%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值