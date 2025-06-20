Valute / WTBA
WTBA: West Bancorporation
20.44 USD 0.70 (3.31%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio WTBA ha avuto una variazione del -3.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.17 e ad un massimo di 21.05.
Segui le dinamiche di West Bancorporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
WTBA News
Intervallo Giornaliero
20.17 21.05
Intervallo Annuale
17.33 24.85
- Chiusura Precedente
- 21.14
- Apertura
- 21.05
- Bid
- 20.44
- Ask
- 20.74
- Minimo
- 20.17
- Massimo
- 21.05
- Volume
- 155
- Variazione giornaliera
- -3.31%
- Variazione Mensile
- 3.91%
- Variazione Semestrale
- 3.49%
- Variazione Annuale
- 8.96%
21 settembre, domenica