WTBA: West Bancorporation

20.44 USD 0.70 (3.31%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WTBA ha avuto una variazione del -3.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.17 e ad un massimo di 21.05.

Segui le dinamiche di West Bancorporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
20.17 21.05
Intervallo Annuale
17.33 24.85
Chiusura Precedente
21.14
Apertura
21.05
Bid
20.44
Ask
20.74
Minimo
20.17
Massimo
21.05
Volume
155
Variazione giornaliera
-3.31%
Variazione Mensile
3.91%
Variazione Semestrale
3.49%
Variazione Annuale
8.96%
