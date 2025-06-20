Валюты / WTBA
WTBA: West Bancorporation
20.29 USD 0.01 (0.05%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WTBA за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.09, а максимальная — 20.35.
Следите за динамикой West Bancorporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
20.09 20.35
Годовой диапазон
17.33 24.85
- Предыдущее закрытие
- 20.28
- Open
- 20.33
- Bid
- 20.29
- Ask
- 20.59
- Low
- 20.09
- High
- 20.35
- Объем
- 72
- Дневное изменение
- 0.05%
- Месячное изменение
- 3.15%
- 6-месячное изменение
- 2.73%
- Годовое изменение
- 8.16%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.