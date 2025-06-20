통화 / WTBA
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
WTBA: West Bancorporation
20.44 USD 0.70 (3.31%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
WTBA 환율이 오늘 -3.31%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 20.17이고 고가는 21.05이었습니다.
West Bancorporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WTBA News
- West Bancorporation Q2 2025 slides: Net income jumps 54% YoY, credit quality excels
- Earnings call transcript: West Bancorporation beats Q2 2025 forecasts
- West Bancorporation reports Q2 net income of $8 million
- West Bancorporation earnings beat, revenue topped estimates
- West Bancorp (WTBA) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- West Bancorporation stock initiated at Neutral by Piper Sandler with $21.50 target
- West Bancorporation, Inc. to Announce Quarterly Results, Hold Conference Call
일일 변동 비율
20.17 21.05
년간 변동
17.33 24.85
- 이전 종가
- 21.14
- 시가
- 21.05
- Bid
- 20.44
- Ask
- 20.74
- 저가
- 20.17
- 고가
- 21.05
- 볼륨
- 155
- 일일 변동
- -3.31%
- 월 변동
- 3.91%
- 6개월 변동
- 3.49%
- 년간 변동율
- 8.96%
20 9월, 토요일