WTBA: West Bancorporation
20.74 USD 0.40 (1.89%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WTBA hat sich für heute um -1.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.71 bis zu einem Hoch von 21.05 gehandelt.
Verfolgen Sie die West Bancorporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
WTBA News
- West Bancorporation Q2 2025 slides: Net income jumps 54% YoY, credit quality excels
- Earnings call transcript: West Bancorporation beats Q2 2025 forecasts
- West Bancorporation reports Q2 net income of $8 million
- West Bancorporation earnings beat, revenue topped estimates
- West Bancorp (WTBA) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- West Bancorporation stock initiated at Neutral by Piper Sandler with $21.50 target
- West Bancorporation, Inc. to Announce Quarterly Results, Hold Conference Call
Tagesspanne
20.71 21.05
Jahresspanne
17.33 24.85
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.14
- Eröffnung
- 21.05
- Bid
- 20.74
- Ask
- 21.04
- Tief
- 20.71
- Hoch
- 21.05
- Volumen
- 27
- Tagesänderung
- -1.89%
- Monatsänderung
- 5.44%
- 6-Monatsänderung
- 5.01%
- Jahresänderung
- 10.55%
