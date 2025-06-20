KurseKategorien
WTBA: West Bancorporation

20.74 USD 0.40 (1.89%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WTBA hat sich für heute um -1.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.71 bis zu einem Hoch von 21.05 gehandelt.

Verfolgen Sie die West Bancorporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
20.71 21.05
Jahresspanne
17.33 24.85
Vorheriger Schlusskurs
21.14
Eröffnung
21.05
Bid
20.74
Ask
21.04
Tief
20.71
Hoch
21.05
Volumen
27
Tagesänderung
-1.89%
Monatsänderung
5.44%
6-Monatsänderung
5.01%
Jahresänderung
10.55%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
