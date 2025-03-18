- Visão do mercado
WISE: Themes Generative Artificial Intelligence ETF
A taxa do WISE para hoje mudou para 0.40%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 45.40 e o mais alto foi 46.60.
Veja a dinâmica do par de moedas Themes Generative Artificial Intelligence ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de WISE hoje?
Hoje Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) está avaliado em 45.70. O instrumento é negociado dentro de 45.40 - 46.60, o fechamento de ontem foi 45.52, e o volume de negociação atingiu 70. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de WISE em tempo real.
As ações de Themes Generative Artificial Intelligence ETF pagam dividendos?
Atualmente Themes Generative Artificial Intelligence ETF está avaliado em 45.70. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 52.43% e USD. Monitore os movimentos de WISE no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de WISE?
Você pode comprar ações de Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) pelo preço atual 45.70. Ordens geralmente são executadas perto de 45.70 ou 46.00, enquanto 70 e -0.74% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de WISE no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de WISE?
Investir em Themes Generative Artificial Intelligence ETF envolve considerar a faixa anual 25.03 - 46.82 e o preço atual 45.70. Muitos comparam 4.53% e 48.04% antes de enviar ordens em 45.70 ou 46.00. Estude as mudanças diárias de preço de WISE no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Themes Generative Artificial Intelligence ETF?
O maior preço de Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) no último ano foi 46.82. As ações oscilaram bastante dentro de 25.03 - 46.82, e a comparação com 45.52 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Themes Generative Artificial Intelligence ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Themes Generative Artificial Intelligence ETF?
O menor preço de Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) no ano foi 25.03. A comparação com o preço atual 45.70 e 25.03 - 46.82 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de WISE em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de WISE?
No passado Themes Generative Artificial Intelligence ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 45.52 e 52.43% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 45.52
- Open
- 46.04
- Bid
- 45.70
- Ask
- 46.00
- Low
- 45.40
- High
- 46.60
- Volume
- 70
- Mudança diária
- 0.40%
- Mudança mensal
- 4.53%
- Mudança de 6 meses
- 48.04%
- Mudança anual
- 52.43%