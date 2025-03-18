クォートセクション
WISE: Themes Generative Artificial Intelligence ETF

45.70 USD 0.18 (0.40%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

WISEの今日の為替レートは、0.40%変化しました。日中、通貨は1あたり45.40の安値と46.60の高値で取引されました。

Themes Generative Artificial Intelligence ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

WISE News

よくあるご質問

WISE株の現在の価格は？

Themes Generative Artificial Intelligence ETFの株価は本日45.70です。45.40 - 46.60内で取引され、前日の終値は45.52、取引量は70に達しました。WISEのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Themes Generative Artificial Intelligence ETFの株は配当を出しますか？

Themes Generative Artificial Intelligence ETFの現在の価格は45.70です。配当方針は会社によりますが、投資家は52.43%やUSDにも注目します。WISEの動きはライブチャートで確認できます。

WISE株を買う方法は？

Themes Generative Artificial Intelligence ETFの株は現在45.70で購入可能です。注文は通常45.70または46.00付近で行われ、70や-0.74%が市場の動きを示します。WISEの最新情報はライブチャートで確認できます。

WISE株に投資する方法は？

Themes Generative Artificial Intelligence ETFへの投資では、年間の値幅25.03 - 46.82と現在の45.70を考慮します。注文は多くの場合45.70や46.00で行われる前に、4.53%や48.04%と比較されます。WISEの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Themes Generative Artificial Intelligence ETFの株の最高値は？

Themes Generative Artificial Intelligence ETFの過去1年の最高値は46.82でした。25.03 - 46.82内で株価は大きく変動し、45.52と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Themes Generative Artificial Intelligence ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Themes Generative Artificial Intelligence ETFの株の最低値は？

Themes Generative Artificial Intelligence ETF(WISE)の年間最安値は25.03でした。現在の45.70や25.03 - 46.82と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。WISEの動きはライブチャートで確認できます。

WISEの株式分割はいつ行われましたか？

Themes Generative Artificial Intelligence ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、45.52、52.43%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
45.40 46.60
1年のレンジ
25.03 46.82
以前の終値
45.52
始値
46.04
買値
45.70
買値
46.00
安値
45.40
高値
46.60
出来高
70
1日の変化
0.40%
1ヶ月の変化
4.53%
6ヶ月の変化
48.04%
1年の変化
52.43%
04 10月, 土曜日