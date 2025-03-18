- Panorámica
WISE: Themes Generative Artificial Intelligence ETF
El tipo de cambio de WISE de hoy ha cambiado un 0.40%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 45.40, mientras que el máximo ha alcanzado 46.60.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Themes Generative Artificial Intelligence ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WISE News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de WISE hoy?
Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) se evalúa hoy en 45.70. El instrumento se negocia dentro de 45.40 - 46.60; el cierre de ayer ha sido 45.52 y el volumen comercial ha alcanzado 70. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios WISE en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Themes Generative Artificial Intelligence ETF?
Themes Generative Artificial Intelligence ETF se evalúa actualmente en 45.70. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 52.43% y USD. Monitoree los movimientos de WISE en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de WISE?
Puede comprar acciones de Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) al precio actual de 45.70. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 45.70 o 46.00, mientras que 70 y -0.74% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de WISE en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de WISE?
Invertir en Themes Generative Artificial Intelligence ETF implica tener en cuenta el rango anual 25.03 - 46.82 y el precio actual 45.70. Muchos comparan 4.53% y 48.04% antes de colocar órdenes en 45.70 o 46.00. Estudie los cambios diarios de precios de WISE en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Themes Generative Artificial Intelligence ETF?
El precio más alto de Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) en el último año ha sido 46.82. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 25.03 - 46.82, una comparación con 45.52 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Themes Generative Artificial Intelligence ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Themes Generative Artificial Intelligence ETF?
El precio más bajo de Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) para el año ha sido 25.03. La comparación con los actuales 45.70 y 25.03 - 46.82 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de WISE en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de WISE?
En el pasado, Themes Generative Artificial Intelligence ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 45.52 y 52.43% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 45.52
- Open
- 46.04
- Bid
- 45.70
- Ask
- 46.00
- Low
- 45.40
- High
- 46.60
- Volumen
- 70
- Cambio diario
- 0.40%
- Cambio mensual
- 4.53%
- Cambio a 6 meses
- 48.04%
- Cambio anual
- 52.43%