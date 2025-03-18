- Обзор рынка
WISE: Themes Generative Artificial Intelligence ETF
Курс WISE за сегодня изменился на 0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.40, а максимальная — 46.60.
Следите за динамикой Themes Generative Artificial Intelligence ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости WISE
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций WISE сегодня?
Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) сегодня оценивается на уровне 45.70. Инструмент торгуется в пределах 45.40 - 46.60, вчерашнее закрытие составило 45.52, а торговый объем достиг 70. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WISE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Themes Generative Artificial Intelligence ETF?
Themes Generative Artificial Intelligence ETF в настоящее время оценивается в 45.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 52.43% и USD. Отслеживайте движения WISE на графике в реальном времени.
Как купить акции WISE?
Вы можете купить акции Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) по текущей цене 45.70. Ордера обычно размещаются около 45.70 или 46.00, тогда как 70 и -0.74% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WISE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции WISE?
Инвестирование в Themes Generative Artificial Intelligence ETF предполагает учет годового диапазона 25.03 - 46.82 и текущей цены 45.70. Многие сравнивают 4.53% и 48.04% перед размещением ордеров на 45.70 или 46.00. Изучайте ежедневные изменения цены WISE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Themes Generative Artificial Intelligence ETF?
Самая высокая цена Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) за последний год составила 46.82. Акции заметно колебались в пределах 25.03 - 46.82, сравнение с 45.52 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Themes Generative Artificial Intelligence ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Themes Generative Artificial Intelligence ETF?
Самая низкая цена Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) за год составила 25.03. Сравнение с текущими 45.70 и 25.03 - 46.82 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WISE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций WISE?
В прошлом Themes Generative Artificial Intelligence ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.52 и 52.43% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 45.52
- Open
- 46.04
- Bid
- 45.70
- Ask
- 46.00
- Low
- 45.40
- High
- 46.60
- Объем
- 70
- Дневное изменение
- 0.40%
- Месячное изменение
- 4.53%
- 6-месячное изменение
- 48.04%
- Годовое изменение
- 52.43%