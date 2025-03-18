КотировкиРазделы
WISE: Themes Generative Artificial Intelligence ETF

45.70 USD 0.18 (0.40%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс WISE за сегодня изменился на 0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.40, а максимальная — 46.60.

Следите за динамикой Themes Generative Artificial Intelligence ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций WISE сегодня?

Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) сегодня оценивается на уровне 45.70. Инструмент торгуется в пределах 45.40 - 46.60, вчерашнее закрытие составило 45.52, а торговый объем достиг 70. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WISE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Themes Generative Artificial Intelligence ETF?

Themes Generative Artificial Intelligence ETF в настоящее время оценивается в 45.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 52.43% и USD. Отслеживайте движения WISE на графике в реальном времени.

Как купить акции WISE?

Вы можете купить акции Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) по текущей цене 45.70. Ордера обычно размещаются около 45.70 или 46.00, тогда как 70 и -0.74% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WISE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции WISE?

Инвестирование в Themes Generative Artificial Intelligence ETF предполагает учет годового диапазона 25.03 - 46.82 и текущей цены 45.70. Многие сравнивают 4.53% и 48.04% перед размещением ордеров на 45.70 или 46.00. Изучайте ежедневные изменения цены WISE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Themes Generative Artificial Intelligence ETF?

Самая высокая цена Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) за последний год составила 46.82. Акции заметно колебались в пределах 25.03 - 46.82, сравнение с 45.52 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Themes Generative Artificial Intelligence ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Themes Generative Artificial Intelligence ETF?

Самая низкая цена Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) за год составила 25.03. Сравнение с текущими 45.70 и 25.03 - 46.82 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WISE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций WISE?

В прошлом Themes Generative Artificial Intelligence ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.52 и 52.43% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
45.40 46.60
Годовой диапазон
25.03 46.82
Предыдущее закрытие
45.52
Open
46.04
Bid
45.70
Ask
46.00
Low
45.40
High
46.60
Объем
70
Дневное изменение
0.40%
Месячное изменение
4.53%
6-месячное изменение
48.04%
Годовое изменение
52.43%
04 октября, суббота