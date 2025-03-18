- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
WISE: Themes Generative Artificial Intelligence ETF
Il tasso di cambio WISE ha avuto una variazione del 3.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 44.60 e ad un massimo di 45.57.
Segui le dinamiche di Themes Generative Artificial Intelligence ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WISE News
- AstraZeneca’s US listing may pull other firms from London in its wake
- BigBear.ai Stock (BBAI) Dips 15% Post Q2; Here’s How to Gain Exposure Without the Risk - TipRanks.com
- Wise listing fight leaves proxy advisers bruised
- ETFs in Focus on Intel's Disappointing Q2 Results, Upbeat View
- Wise's U.S. move proposals face fresh opposition from shareholder advisers
- Wise co-founder opposes US listing proposal over voting rights changes
- Why British fintech Wise is crossing the Atlantic for its primary listing
- Wise Plans to Shift Main Listing From London to US
- Western Union: A Very Attractive Risk-To-Reward Ratio (NYSE:WU)
- DeepSeek Upends Outlook For 'AI As A Product' While Boosting 'AI As A Service' (DEEPSEEK)
- Looking for Exposure to BBAI Stock? Try These Two ETFs - TipRanks.com
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni WISE oggi?
Oggi le azioni Themes Generative Artificial Intelligence ETF sono prezzate a 45.57. Viene scambiato all'interno di 3.12%, la chiusura di ieri è stata 44.19 e il volume degli scambi ha raggiunto 24. Il grafico dei prezzi in tempo reale di WISE mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Themes Generative Artificial Intelligence ETF pagano dividendi?
Themes Generative Artificial Intelligence ETF è attualmente valutato a 45.57. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 52.00% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di WISE.
Come acquistare azioni WISE?
Puoi acquistare azioni Themes Generative Artificial Intelligence ETF al prezzo attuale di 45.57. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 45.57 o 45.87, mentre 24 e 1.56% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di WISE sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni WISE?
Investire in Themes Generative Artificial Intelligence ETF implica considerare l'intervallo annuale 25.03 - 46.82 e il prezzo attuale 45.57. Molti confrontano 4.23% e 47.62% prima di effettuare ordini su 45.57 o 45.87. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di WISE con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Themes Generative Artificial Intelligence ETF?
Il prezzo massimo di Themes Generative Artificial Intelligence ETF nell'ultimo anno è stato 46.82. All'interno di 25.03 - 46.82, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 44.19 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Themes Generative Artificial Intelligence ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Themes Generative Artificial Intelligence ETF?
Il prezzo più basso di Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) nel corso dell'anno è stato 25.03. Confrontandolo con gli attuali 45.57 e 25.03 - 46.82 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda WISE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di WISE?
Themes Generative Artificial Intelligence ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 44.19 e 52.00%.
- Chiusura Precedente
- 44.19
- Apertura
- 44.87
- Bid
- 45.57
- Ask
- 45.87
- Minimo
- 44.60
- Massimo
- 45.57
- Volume
- 24
- Variazione giornaliera
- 3.12%
- Variazione Mensile
- 4.23%
- Variazione Semestrale
- 47.62%
- Variazione Annuale
- 52.00%
- Agire
-
- Fcst
- 207 K
- Prev
- 218 K
- Agire
-
- Fcst
- 1.923 M
- Prev
- 1.926 M
- Agire
-
- Fcst
- 2.5%
- Prev
- -1.3%