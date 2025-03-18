- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
WISE: Themes Generative Artificial Intelligence ETF
Le taux de change de WISE a changé de 3.12% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 44.60 et à un maximum de 45.57.
Suivez la dynamique Themes Generative Artificial Intelligence ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WISE Nouvelles
- AstraZeneca’s US listing may pull other firms from London in its wake
- BigBear.ai Stock (BBAI) Dips 15% Post Q2; Here’s How to Gain Exposure Without the Risk - TipRanks.com
- Wise listing fight leaves proxy advisers bruised
- ETFs in Focus on Intel's Disappointing Q2 Results, Upbeat View
- Wise's U.S. move proposals face fresh opposition from shareholder advisers
- Wise co-founder opposes US listing proposal over voting rights changes
- Why British fintech Wise is crossing the Atlantic for its primary listing
- Wise Plans to Shift Main Listing From London to US
- Western Union: A Very Attractive Risk-To-Reward Ratio (NYSE:WU)
- DeepSeek Upends Outlook For 'AI As A Product' While Boosting 'AI As A Service' (DEEPSEEK)
- Looking for Exposure to BBAI Stock? Try These Two ETFs - TipRanks.com
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action WISE aujourd'hui ?
L'action Themes Generative Artificial Intelligence ETF est cotée à 45.57 aujourd'hui. Elle se négocie dans 3.12%, a clôturé hier à 44.19 et son volume d'échange a atteint 24. Le graphique en temps réel du cours de WISE présente ces mises à jour.
L'action Themes Generative Artificial Intelligence ETF verse-t-elle des dividendes ?
Themes Generative Artificial Intelligence ETF est actuellement valorisé à 45.57. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 52.00% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de WISE.
Comment acheter des actions WISE ?
Vous pouvez acheter des actions Themes Generative Artificial Intelligence ETF au cours actuel de 45.57. Les ordres sont généralement placés à proximité de 45.57 ou de 45.87, le 24 et le 1.56% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de WISE sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action WISE ?
Investir dans Themes Generative Artificial Intelligence ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 25.03 - 46.82 et le prix actuel 45.57. Beaucoup comparent 4.23% et 47.62% avant de passer des ordres à 45.57 ou 45.87. Consultez le graphique du cours de WISE en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Themes Generative Artificial Intelligence ETF ?
Le cours le plus élevé de Themes Generative Artificial Intelligence ETF l'année dernière était 46.82. Au cours de 25.03 - 46.82, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 44.19 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Themes Generative Artificial Intelligence ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Themes Generative Artificial Intelligence ETF ?
Le cours le plus bas de Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) sur l'année a été 25.03. Sa comparaison avec 45.57 et 25.03 - 46.82 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de WISE sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action WISE a-t-elle été divisée ?
Themes Generative Artificial Intelligence ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 44.19 et 52.00% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 44.19
- Ouverture
- 44.87
- Bid
- 45.57
- Ask
- 45.87
- Plus Bas
- 44.60
- Plus Haut
- 45.57
- Volume
- 24
- Changement quotidien
- 3.12%
- Changement Mensuel
- 4.23%
- Changement à 6 Mois
- 47.62%
- Changement Annuel
- 52.00%
- Act
-
- Fcst
- 207 K
- Prev
- 218 K
- Act
-
- Fcst
- 1.923 M
- Prev
- 1.926 M
- Act
-
- Fcst
- 2.5%
- Prev
- -1.3%