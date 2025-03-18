CotationsSections
WISE: Themes Generative Artificial Intelligence ETF

45.57 USD 1.38 (3.12%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de WISE a changé de 3.12% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 44.60 et à un maximum de 45.57.

Suivez la dynamique Themes Generative Artificial Intelligence ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action WISE aujourd'hui ?

L'action Themes Generative Artificial Intelligence ETF est cotée à 45.57 aujourd'hui. Elle se négocie dans 3.12%, a clôturé hier à 44.19 et son volume d'échange a atteint 24. Le graphique en temps réel du cours de WISE présente ces mises à jour.

L'action Themes Generative Artificial Intelligence ETF verse-t-elle des dividendes ?

Themes Generative Artificial Intelligence ETF est actuellement valorisé à 45.57. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 52.00% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de WISE.

Comment acheter des actions WISE ?

Vous pouvez acheter des actions Themes Generative Artificial Intelligence ETF au cours actuel de 45.57. Les ordres sont généralement placés à proximité de 45.57 ou de 45.87, le 24 et le 1.56% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de WISE sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action WISE ?

Investir dans Themes Generative Artificial Intelligence ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 25.03 - 46.82 et le prix actuel 45.57. Beaucoup comparent 4.23% et 47.62% avant de passer des ordres à 45.57 ou 45.87. Consultez le graphique du cours de WISE en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Themes Generative Artificial Intelligence ETF ?

Le cours le plus élevé de Themes Generative Artificial Intelligence ETF l'année dernière était 46.82. Au cours de 25.03 - 46.82, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 44.19 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Themes Generative Artificial Intelligence ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Themes Generative Artificial Intelligence ETF ?

Le cours le plus bas de Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) sur l'année a été 25.03. Sa comparaison avec 45.57 et 25.03 - 46.82 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de WISE sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action WISE a-t-elle été divisée ?

Themes Generative Artificial Intelligence ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 44.19 et 52.00% après les opérations sur titres.

Range quotidien
44.60 45.57
Range Annuel
25.03 46.82
Clôture Précédente
44.19
Ouverture
44.87
Bid
45.57
Ask
45.87
Plus Bas
44.60
Plus Haut
45.57
Volume
24
Changement quotidien
3.12%
Changement Mensuel
4.23%
Changement à 6 Mois
47.62%
Changement Annuel
52.00%
02 octobre, jeudi
12:30
USD
Allocations Initiales de Chômage
Act
Fcst
207 K
Prev
218 K
12:30
USD
Allocations de chômage en continu.
Act
Fcst
1.923 M
Prev
1.926 M
14:00
USD
Commandes d'Usine m/m
Act
Fcst
2.5%
Prev
-1.3%