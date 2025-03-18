- Übersicht
WISE: Themes Generative Artificial Intelligence ETF
Der Wechselkurs von WISE hat sich für heute um 0.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.40 bis zu einem Hoch von 46.60 gehandelt.
Verfolgen Sie die Themes Generative Artificial Intelligence ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von WISE heute?
Die Aktie von Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) notiert heute bei 45.70. Sie wird innerhalb einer Spanne von 45.40 - 46.60 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 45.52 und das Handelsvolumen erreichte 70. Das Live-Chart von WISE zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie WISE Dividenden?
Themes Generative Artificial Intelligence ETF wird derzeit mit 45.70 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 52.43% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von WISE zu verfolgen.
Wie kaufe ich WISE-Aktien?
Sie können Aktien von Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) zum aktuellen Kurs von 45.70 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 45.70 oder 46.00 platziert, während 70 und -0.74% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von WISE auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in WISE-Aktien?
Bei einer Investition in Themes Generative Artificial Intelligence ETF müssen die jährliche Spanne 25.03 - 46.82 und der aktuelle Kurs 45.70 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.53% und 48.04%, bevor sie Orders zu 45.70 oder 46.00 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von WISE.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Themes Generative Artificial Intelligence ETF?
Der höchste Kurs von Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) im vergangenen Jahr lag bei 46.82. Innerhalb von 25.03 - 46.82 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 45.52 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Themes Generative Artificial Intelligence ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Themes Generative Artificial Intelligence ETF?
Der niedrigste Kurs von Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) im Laufe des Jahres betrug 25.03. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 45.70 und der Spanne 25.03 - 46.82 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von WISE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von WISE statt?
Themes Generative Artificial Intelligence ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 45.52 und 52.43% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 45.52
- Eröffnung
- 46.04
- Bid
- 45.70
- Ask
- 46.00
- Tief
- 45.40
- Hoch
- 46.60
- Volumen
- 70
- Tagesänderung
- 0.40%
- Monatsänderung
- 4.53%
- 6-Monatsänderung
- 48.04%
- Jahresänderung
- 52.43%