WHLRL: Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi
A taxa do WHLRL para hoje mudou para 0.53%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 183.3600 e o mais alto foi 183.3600.
Veja a dinâmica do par de moedas Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de WHLRL hoje?
Hoje Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi (WHLRL) está avaliado em 183.3600. O instrumento é negociado dentro de 0.53%, o fechamento de ontem foi 182.4000, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de WHLRL em tempo real.
As ações de Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi pagam dividendos?
Atualmente Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi está avaliado em 183.3600. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 104.64% e USD. Monitore os movimentos de WHLRL no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de WHLRL?
Você pode comprar ações de Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi (WHLRL) pelo preço atual 183.3600. Ordens geralmente são executadas perto de 183.3600 ou 183.3630, enquanto 2 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de WHLRL no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de WHLRL?
Investir em Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi envolve considerar a faixa anual 86.9200 - 194.6501 e o preço atual 183.3600. Muitos comparam 38.59% e 22.24% antes de enviar ordens em 183.3600 ou 183.3630. Estude as mudanças diárias de preço de WHLRL no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.?
O maior preço de Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLRL) no último ano foi 194.6501. As ações oscilaram bastante dentro de 86.9200 - 194.6501, e a comparação com 182.4000 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.?
O menor preço de Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLRL) no ano foi 86.9200. A comparação com o preço atual 183.3600 e 86.9200 - 194.6501 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de WHLRL em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de WHLRL?
No passado Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 182.4000 e 104.64% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 182.4000
- Open
- 183.3600
- Bid
- 183.3600
- Ask
- 183.3630
- Low
- 183.3600
- High
- 183.3600
- Volume
- 2
- Mudança diária
- 0.53%
- Mudança mensal
- 38.59%
- Mudança de 6 meses
- 22.24%
- Mudança anual
- 104.64%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4